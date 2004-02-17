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В США представили корабль, созданный по технологии стелс. Видео
USS Tulsa приняли на вооружение американского флота.
Построенный по последнему слову техники и с использованием технологии стелс корабль «Талса» (USS Tulsa) вошел в состав ВМС США. Торжественная церемония прошла в Сан-Франциско, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Спонсором корабля выступила экс-мэр города Талса - Кэти Тейлор. Данные корабли способны вести борьбу с кораблями и подводными лодками.
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«Талса» способна защищать от катеров и беспилотных летательных аппаратов. Корпус корабля построен по типу тримарана, а его длинна достигает 127 метров. «Талса» имеет дальностью плавания 6,4 тысячи километров. Базой данного корабля станет Сан-Диего.
Построенный по последнему слову техники и с использованием технологии стелс корабль «Талса» (USS Tulsa) вошел в состав ВМС США. Торжественная церемония прошла в Сан-Франциско, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Спонсором корабля выступила экс-мэр города Талса - Кэти Тейлор. Данные корабли способны вести борьбу с кораблями и подводными лодками.
Читайте также: В океане нашли авианосец, затонувший 80 лет назад. Видео
«Талса» способна защищать от катеров и беспилотных летательных аппаратов. Корпус корабля построен по типу тримарана, а его длинна достигает 127 метров. «Талса» имеет дальностью плавания 6,4 тысячи километров. Базой данного корабля станет Сан-Диего.
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