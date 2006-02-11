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В Париже протестующие забросали полицейских камнями. Видео
Во Франции участники акции "желтых жилетов" напали на полицейскую машину.
Во Франции в городе Лион участники движения "желтых жилетов" напали на полицейский автомобиль, который стоял в заторе.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По информации канала, в машине находились два человека, за рулем была "молодая девушка в панике", которая стала помощником полицейского два месяца назад.
На опубликованном видео видно, как автомобиль с включенной сиреной едет в заторе, а митингующие кидают в него предметы и бьют. Один из участников акции попытался запрыгнуть на капот машины, с водительской стороны автомобиля разбили окно.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер назвал данный инцидент "невыносимым насилием".
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Напомним, 16 февраля во Франции началась 14-я волна антиправительственных протестов, организованных движением "желтых жилетов". В Париже между протестующими и полицией возникли столкновения, в ходе которых стражи порядка применили слезоточивый газ.
Во Франции в городе Лион участники движения "желтых жилетов" напали на полицейский автомобиль, который стоял в заторе.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По информации канала, в машине находились два человека, за рулем была "молодая девушка в панике", которая стала помощником полицейского два месяца назад.
На опубликованном видео видно, как автомобиль с включенной сиреной едет в заторе, а митингующие кидают в него предметы и бьют. Один из участников акции попытался запрыгнуть на капот машины, с водительской стороны автомобиля разбили окно.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер назвал данный инцидент "невыносимым насилием".
Читайте также: В Киеве пьяные иностранцы устроили драку. Видео
Напомним, 16 февраля во Франции началась 14-я волна антиправительственных протестов, организованных движением "желтых жилетов". В Париже между протестующими и полицией возникли столкновения, в ходе которых стражи порядка применили слезоточивый газ.
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