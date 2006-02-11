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В Киеве полицейские попали в ДТП, преследуя нарушителя. Видео
В столице объявлен план "Перехват".
Патрульный автомобиль попал в аварию в Киеве. Полицейские, находившиеся в машине, были доставлены в больницу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
Авария произошла на Индустриальном мосту в воскресенье, 17 февраля.
Сообщается, что полицейские преследовали автомобиль Infinity, якобы на еврорегистрации, который пытался уйти от погони. У патрульного Prius повреждена правая дверь.
Карета "скорой помощи" увезла двух пострадавших полицейских в больницу. Известно, что у одного из них повреждение ноги.
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Водителю Infinity удалось скрыться, продолжаются его поиски. В городе объявлен план "Перехват".
Патрульный автомобиль попал в аварию в Киеве. Полицейские, находившиеся в машине, были доставлены в больницу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
Авария произошла на Индустриальном мосту в воскресенье, 17 февраля.
Сообщается, что полицейские преследовали автомобиль Infinity, якобы на еврорегистрации, который пытался уйти от погони. У патрульного Prius повреждена правая дверь.
Карета "скорой помощи" увезла двух пострадавших полицейских в больницу. Известно, что у одного из них повреждение ноги.
Читайте также: В Киеве двое детей провалились под лед. Видео
Водителю Infinity удалось скрыться, продолжаются его поиски. В городе объявлен план "Перехват".
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