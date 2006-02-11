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В Киеве полицейские попали в ДТП, преследуя нарушителя. Видео

В Киеве полицейские попали в ДТП, преследуя нарушителя. ВидеоВ столице объявлен план "Перехват".

Патрульный автомобиль попал в аварию в Киеве. Полицейские, находившиеся в машине, были доставлены в больницу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Авария произошла на Индустриальном мосту в воскресенье, 17 февраля.

Сообщается, что полицейские преследовали автомобиль Infinity, якобы на еврорегистрации, который пытался уйти от погони. У патрульного Prius повреждена правая дверь.

Карета "скорой помощи" увезла двух пострадавших полицейских в больницу. Известно, что у одного из них повреждение ноги.

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Водителю Infinity удалось скрыться, продолжаются его поиски. В городе объявлен план "Перехват".
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 Теги: ДТП, полицейские, Киев

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