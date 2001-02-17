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Боец ММА сломал ногу, пытаясь ударить соперника. Видео

Боец ММА сломал ногу, пытаясь ударить соперника. ВидеоЭто произошло в тот момент, когда он пытался сделать лоу-кик.

В рамках турнира ММА Cage Warrior 101 в Великобритании французский боец смешанных единоборств Софьян Бухишу подвергся ужасной травме.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

В бою против Тома Аспиналя он сломал ногу во время выполнения удара ногой.

Француз получил двойной перелом ноги, после чего был доставлен в больницу. Победу нокаутом присудили Аспиналю.

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Представителя турнира пожелали бойцу скорейшего возвращения.

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 Теги: боец ММА, серьезная травма

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