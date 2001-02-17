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Боец ММА сломал ногу, пытаясь ударить соперника. Видео
Это произошло в тот момент, когда он пытался сделать лоу-кик.
В рамках турнира ММА Cage Warrior 101 в Великобритании французский боец смешанных единоборств Софьян Бухишу подвергся ужасной травме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
В бою против Тома Аспиналя он сломал ногу во время выполнения удара ногой.
Француз получил двойной перелом ноги, после чего был доставлен в больницу. Победу нокаутом присудили Аспиналю.
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Представителя турнира пожелали бойцу скорейшего возвращения.
В рамках турнира ММА Cage Warrior 101 в Великобритании французский боец смешанных единоборств Софьян Бухишу подвергся ужасной травме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
В бою против Тома Аспиналя он сломал ногу во время выполнения удара ногой.
Француз получил двойной перелом ноги, после чего был доставлен в больницу. Победу нокаутом присудили Аспиналю.
Читайте также: Во Львове пьяный водитель "влетел" в автобусную остановку. Видео
Представителя турнира пожелали бойцу скорейшего возвращения.
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