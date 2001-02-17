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Раздел: Видеоновости  
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Только вплавь: в Киеве затопило улицу. Видео

Только вплавь: в Киеве затопило улицу. ВидеоВся проезжая часть улицы покрыта водой.

В воскресенье, 17 февраля, в Киеве затопило одну из улиц, Набережно-Печерскую дорогу.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Как можно увидеть на записи, вся проезжая часть улицы покрыта водой, а автомобили с трудом могут по ней ехать.

"Набережно-Печерская дорога сегодня потекла", – говориться в комментарии к опубликованному видео.

Предположительно, потоп вызван потеплением. 17 февраля температура воздуха в Киеве достигала +10 градусов.

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В то же время, как сообщают синоптики, 18 февраля, в Украине стоит ждать ощутимое похолодание.

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 Теги: Киев, потопы, видео

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