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Только вплавь: в Киеве затопило улицу. Видео
Вся проезжая часть улицы покрыта водой.
В воскресенье, 17 февраля, в Киеве затопило одну из улиц, Набережно-Печерскую дорогу.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Как можно увидеть на записи, вся проезжая часть улицы покрыта водой, а автомобили с трудом могут по ней ехать.
"Набережно-Печерская дорога сегодня потекла", – говориться в комментарии к опубликованному видео.
Предположительно, потоп вызван потеплением. 17 февраля температура воздуха в Киеве достигала +10 градусов.
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В то же время, как сообщают синоптики, 18 февраля, в Украине стоит ждать ощутимое похолодание.
В воскресенье, 17 февраля, в Киеве затопило одну из улиц, Набережно-Печерскую дорогу.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Как можно увидеть на записи, вся проезжая часть улицы покрыта водой, а автомобили с трудом могут по ней ехать.
"Набережно-Печерская дорога сегодня потекла", – говориться в комментарии к опубликованному видео.
Предположительно, потоп вызван потеплением. 17 февраля температура воздуха в Киеве достигала +10 градусов.
Читайте также: В киевском метро порезали карикатуры на Тараса Шевченко. Видео
В то же время, как сообщают синоптики, 18 февраля, в Украине стоит ждать ощутимое похолодание.
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