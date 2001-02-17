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Раздел: Видеоновости  
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В полиции американского города начал работать необычный сотрудник. Видео

В полиции американского города начал работать необычный сотрудник. ВидеоПесик покорил сердца не только правоохранителей.

В штате Флориде полицейский пес отвечает за связи с общественностью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Только за три дня в должности рыжий песик покорил сердца не только правоохранителей, но и горожан.

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Четвероногий потерял дом прошлой осенью во время урагана Майкл, от которого страдал штат Флорида.

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 Теги: полиция, собака, Видео

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