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Учебная граната переполошила киевскую полицию. Видео
Корпус гранаты без взрывателя нашли около школы.
В Киеве из-за угрозы взрыва частично перекрыли улицу Чигорина. Отмечается, что около 15:10 на номер «102» позвонили и сообщили, что на улице Чигорина, 49 лежит граната, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Предмет, похожий на гранату Ф-1, лежал между двумя грузовыми автомобилями прямо у забора школы. На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, а полицейские перекрыли улицу.
Впоследствии правоохранители выяснили, что граната была без взрывателя и, вероятно, использовалась в учебных целях. По одной из версий, ее могли использовать ученики во время занятий по допризывной подготовке.
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Предмет отправили на экспертизу и открыли улицу для проезда.
В Киеве из-за угрозы взрыва частично перекрыли улицу Чигорина. Отмечается, что около 15:10 на номер «102» позвонили и сообщили, что на улице Чигорина, 49 лежит граната, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Предмет, похожий на гранату Ф-1, лежал между двумя грузовыми автомобилями прямо у забора школы. На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, а полицейские перекрыли улицу.
Впоследствии правоохранители выяснили, что граната была без взрывателя и, вероятно, использовалась в учебных целях. По одной из версий, ее могли использовать ученики во время занятий по допризывной подготовке.
Читайте также: На кораблях израильского флота появятся взрывные дроны. Видео
Предмет отправили на экспертизу и открыли улицу для проезда.
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