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Иранский президент показал новую субмарину. Видео

Иранский президент показал новую субмарину. Видео Подводная лодка оснащена крылатыми ракетами и торпедами.

В Иране презентовали подводную лодку, вооруженную крылатыми ракетами. Церемонию открытия вел сам иранский президент Хасан Рухани, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Отмечается, что презентация подлодки произошла в период роста напряженности с ее врагами - США и Израилем.

"С этого момента моим распоряжением подводная лодка Fateh Conqueror присоединяется к военно-морским силам Ирана", - сказал Рухани на церемонии в эфире местного телеканала.

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Отмечается, что подводная лодка Fateh Conqueror весит 600 тонн. На его борту есть современное оружие, включая торпеды, военно-морские мины и крылатые ракеты, которые могут быть запущены из-под воды.

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 Теги: Иран, субмарина

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