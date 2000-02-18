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Иранский президент показал новую субмарину. Видео
Подводная лодка оснащена крылатыми ракетами и торпедами.
В Иране презентовали подводную лодку, вооруженную крылатыми ракетами. Церемонию открытия вел сам иранский президент Хасан Рухани, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Отмечается, что презентация подлодки произошла в период роста напряженности с ее врагами - США и Израилем.
"С этого момента моим распоряжением подводная лодка Fateh Conqueror присоединяется к военно-морским силам Ирана", - сказал Рухани на церемонии в эфире местного телеканала.
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Отмечается, что подводная лодка Fateh Conqueror весит 600 тонн. На его борту есть современное оружие, включая торпеды, военно-морские мины и крылатые ракеты, которые могут быть запущены из-под воды.
В Иране презентовали подводную лодку, вооруженную крылатыми ракетами. Церемонию открытия вел сам иранский президент Хасан Рухани, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Отмечается, что презентация подлодки произошла в период роста напряженности с ее врагами - США и Израилем.
"С этого момента моим распоряжением подводная лодка Fateh Conqueror присоединяется к военно-морским силам Ирана", - сказал Рухани на церемонии в эфире местного телеканала.
Читайте также: На кораблях израильского флота появятся взрывные дроны. Видео
Отмечается, что подводная лодка Fateh Conqueror весит 600 тонн. На его борту есть современное оружие, включая торпеды, военно-морские мины и крылатые ракеты, которые могут быть запущены из-под воды.
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