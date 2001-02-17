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Известный актер прокомментировал критику в адрес Меган Маркл. Видео

Известный актер прокомментировал критику в адрес Меган Маркл. Видео Джордж Клуни сравнил герцогиню с принцессой Дианой.

Актер Джордж Клуни публично выступил в защиту жены принца Гарри, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Он прокомментировал историю с обнародованным письмом герцогини к отцу и сравнил свою подругу с принцессой Дианой.

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 Теги: Джордж Клуни, Меган Маркл, видео

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