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Известный актер прокомментировал критику в адрес Меган Маркл. Видео
Джордж Клуни сравнил герцогиню с принцессой Дианой.
Актер Джордж Клуни публично выступил в защиту жены принца Гарри, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Он прокомментировал историю с обнародованным письмом герцогини к отцу и сравнил свою подругу с принцессой Дианой.
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"Ее все преследуют!" - актер встал на защиту герцогини
Актер Джордж Клуни публично выступил в защиту жены принца Гарри, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Он прокомментировал историю с обнародованным письмом герцогини к отцу и сравнил свою подругу с принцессой Дианой.
Читайте также: Учебная граната переполошила киевскую полицию. Видео
"Ее все преследуют!" - актер встал на защиту герцогини
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