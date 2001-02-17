В киевском дворе за ночь сгорели сразу два автомобиля. Видео

Инцидент произошел ночью.



Сегодня ночью, 18 февраля, в Киеве снова пылали дорогие авто, сообщает



Во дворе жилого дома по улице Ярославской вспыхнули две машины.



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Огонь с Nissan X-Trail перекинулся на припаркованный рядом Chrysler Cruiser.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня ночью, 18 февраля, в Киеве снова пылали дорогие авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua Во дворе жилого дома по улице Ярославской вспыхнули две машины.Огонь с Nissan X-Trail перекинулся на припаркованный рядом Chrysler Cruiser.





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