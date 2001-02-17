Раздел: Видеоновости
В киевском дворе за ночь сгорели сразу два автомобиля. Видео
Инцидент произошел ночью.
Сегодня ночью, 18 февраля, в Киеве снова пылали дорогие авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Во дворе жилого дома по улице Ярославской вспыхнули две машины.
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Огонь с Nissan X-Trail перекинулся на припаркованный рядом Chrysler Cruiser.
Сегодня ночью, 18 февраля, в Киеве снова пылали дорогие авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Во дворе жилого дома по улице Ярославской вспыхнули две машины.
Читайте также: Учебная граната переполошила киевскую полицию. Видео
Огонь с Nissan X-Trail перекинулся на припаркованный рядом Chrysler Cruiser.
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