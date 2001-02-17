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Раздел: Видеоновости  
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В киевском дворе за ночь сгорели сразу два автомобиля. Видео

В киевском дворе за ночь сгорели сразу два автомобиля. Видео Инцидент произошел ночью.

Сегодня ночью, 18 февраля, в Киеве снова пылали дорогие авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Во дворе жилого дома по улице Ярославской вспыхнули две машины.

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Огонь с Nissan X-Trail перекинулся на припаркованный рядом Chrysler Cruiser.

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 Теги: Киев, автомобили, пожар

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