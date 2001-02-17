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Раздел: Видеоновости  
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Дерзкое ограбление кофейни в Киеве попало на камеру. Видео

Дерзкое ограбление кофейни в Киеве попало на камеру. ВидеоКамера видеонаблюдения запечатлела преступление.

Неизвестные в масках в ночь на 18 февраля обокрали кофейню, расположенную неподалеку от станции метро "Дорогожичи".

Об этом сообщает "Киев оперативный", передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как двое злоумышленников взломали дверь и проникли внутрь.

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Из помещения грабители вынесли две кофемолки.

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 Теги: ограбление, Киев

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Сегодня, 10:23 » Автор: Ирина Шевченко
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