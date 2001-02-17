Раздел: Видеоновости
Дерзкое ограбление кофейни в Киеве попало на камеру. Видео
Камера видеонаблюдения запечатлела преступление.
Неизвестные в масках в ночь на 18 февраля обокрали кофейню, расположенную неподалеку от станции метро "Дорогожичи".
Об этом сообщает "Киев оперативный", передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.
Камера видеонаблюдения запечатлела, как двое злоумышленников взломали дверь и проникли внутрь.
Читайте также: Украинские военные уничтожили вражескую огневую точку. Видео
Из помещения грабители вынесли две кофемолки.
Неизвестные в масках в ночь на 18 февраля обокрали кофейню, расположенную неподалеку от станции метро "Дорогожичи".
Об этом сообщает "Киев оперативный", передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.
Камера видеонаблюдения запечатлела, как двое злоумышленников взломали дверь и проникли внутрь.
Читайте также: Украинские военные уничтожили вражескую огневую точку. Видео
Из помещения грабители вынесли две кофемолки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий