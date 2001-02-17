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В Париже тысячи человек эвакуировали из-за бомбы. Видео

В Париже тысячи человек эвакуировали из-за бомбы. ВидеоНа территории города нашли боеприпас времен Второй мировой войны.

В Париже обезвредили бомбу времен Второй мировой.

Ее обнаружили еще две недели назад во время строительных работ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Из-за военной находки пришлось временно выселить целый район на севере французской столицы. В общем эвакуировали 1800 человек.

Эвакуированных жителей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.

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Теперь все они могут вернуться домой.

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 Теги: Париж, бомба Второй мировой

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