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В Париже тысячи человек эвакуировали из-за бомбы. Видео
На территории города нашли боеприпас времен Второй мировой войны.
В Париже обезвредили бомбу времен Второй мировой.
Ее обнаружили еще две недели назад во время строительных работ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Из-за военной находки пришлось временно выселить целый район на севере французской столицы. В общем эвакуировали 1800 человек.
Эвакуированных жителей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.
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Теперь все они могут вернуться домой.
В Париже обезвредили бомбу времен Второй мировой.
Ее обнаружили еще две недели назад во время строительных работ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Из-за военной находки пришлось временно выселить целый район на севере французской столицы. В общем эвакуировали 1800 человек.
Эвакуированных жителей разместили в спортзалах и муниципальных зданиях.
Читайте также: Судьи "Голоса країни" поспорили из-за участницы шоу. Видео
Теперь все они могут вернуться домой.
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