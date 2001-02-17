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В Сети показали аварию с участием 18 гоночных машин. Видео
Никто из водителей не пострадал.
18 гоночных машин попали в аварию во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup - Daytona 500.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Во время заезда гоночные машины двигались плотной группой. Но в секунду две из них - Ford и Toyota -столкнулись.
Это столкновение понесло за собой множество в других. В результате участниками аварии стали 18 пилотов.
От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.
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Гонка была прервана на некоторое время, а потом возобновлена.
18 гоночных машин попали в аварию во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup - Daytona 500.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Во время заезда гоночные машины двигались плотной группой. Но в секунду две из них - Ford и Toyota -столкнулись.
Это столкновение понесло за собой множество в других. В результате участниками аварии стали 18 пилотов.
От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.
Читайте также: В Сети показали эволюцию Ferrari за 70 лет. Видео
Гонка была прервана на некоторое время, а потом возобновлена.
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