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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали аварию с участием 18 гоночных машин. Видео

В Сети показали аварию с участием 18 гоночных машин. ВидеоНикто из водителей не пострадал.

18 гоночных машин попали в аварию во время заезда серии Monster Energy NASCAR Cup - Daytona 500.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Во время заезда гоночные машины двигались плотной группой. Но в секунду две из них - Ford и Toyota -столкнулись.

Это столкновение понесло за собой множество в других. В результате участниками аварии стали 18 пилотов.

От многочисленных столкновений на трассе появились искры и задымление.

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Гонка была прервана на некоторое время, а потом возобновлена.

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 Теги: Видео, авария

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