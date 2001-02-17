Раздел: Видеоновости
В Сети показали беспилотный трамвай, которому не нужны рельсы. Видео
Ход практически бесшумный.
В Китае протестировали уникальный беспилотный трамвай.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Произведен этот трамвай в Китае и был протестирован в Харбине при температуре -20 градусов.
Разработчики хотели убедиться, что транспорт сможет работать бесперебойно и плавно.
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Трамвай ездит по дороге со специальной разметкой, которую считывают сенсоры. Развивает скорость до 70 км/час и вмещает 300 пассажиров.
В Китае протестировали уникальный беспилотный трамвай.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Произведен этот трамвай в Китае и был протестирован в Харбине при температуре -20 градусов.
Разработчики хотели убедиться, что транспорт сможет работать бесперебойно и плавно.
Читайте также: В Чехии трамвай "поселился" на крыше гаража. Видео
Трамвай ездит по дороге со специальной разметкой, которую считывают сенсоры. Развивает скорость до 70 км/час и вмещает 300 пассажиров.
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