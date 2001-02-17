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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали беспилотный трамвай, которому не нужны рельсы. Видео

В Сети показали беспилотный трамвай, которому не нужны рельсы. ВидеоХод практически бесшумный.

В Китае протестировали уникальный беспилотный трамвай.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Произведен этот трамвай в Китае и был протестирован в Харбине при температуре -20 градусов.

Разработчики хотели убедиться, что транспорт сможет работать бесперебойно и плавно.

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Трамвай ездит по дороге со специальной разметкой, которую считывают сенсоры. Развивает скорость до 70 км/час и вмещает 300 пассажиров.



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 Теги: сеть, Видео, беспилотный трамвай

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