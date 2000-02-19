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В американском небе засняли неопознанный объект. Видео
Объект появился в небе над Нью-Джерси.
В США удалось зафиксировать на камеру необыкновенные яркие светящиеся объекты, которые американцам показались аномальными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Свидетели заявили, что над городом Маналапаном в штате Нью-Джерси появились объекты, изначально напоминавшие небольшие метеоры. Однако позже они стали хаотично передвигаться в воздухе.
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Отметим, что в комментариях люди стали писать, что подобные объекты существуют не только на территории Нью-Джерси. Такие же объекты неоднократно замечали в городе Менифи, Калифорния.
В США удалось зафиксировать на камеру необыкновенные яркие светящиеся объекты, которые американцам показались аномальными, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Свидетели заявили, что над городом Маналапаном в штате Нью-Джерси появились объекты, изначально напоминавшие небольшие метеоры. Однако позже они стали хаотично передвигаться в воздухе.
Читайте также: В Сети показали, как веселятся коровы. Видео
Отметим, что в комментариях люди стали писать, что подобные объекты существуют не только на территории Нью-Джерси. Такие же объекты неоднократно замечали в городе Менифи, Калифорния.
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