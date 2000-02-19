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Китаец создал идеальный костюм железного человека. Видео
В этом костюме мужчина пришел в школу к своей дочери.
Бао Го Цзянь не просто фанат супергероев «Marvel», ведь многие тематические предметы в обширной коллекции мужчины сделаны его собственными руками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.
Особенно житель Китая гордится костюмом Железного человека, который он создавал два года. Дочка мужчины разделяет интересы своего папы.
Девочка частенько рассказывала одноклассникам, что её отец - Железный человек, но такое невинное хвастовство привело лишь к тому, что школьницу постоянно обзывали лгуньей, доводя до слёз.
Тогда-то Бао и понял, что пора и впрямь наряжаться в костюм супергероя и отправляться спасать репутацию собственного ребёнка.
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Мужчина оделся Железным человеком и явился в школу, где учится дочь. Детишки пришли от такого гостя в восторг, и дочка супергероя, конечно же, стала очень популярной девочкой среди соучеников.
Бао Го Цзянь не просто фанат супергероев «Marvel», ведь многие тематические предметы в обширной коллекции мужчины сделаны его собственными руками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.
Особенно житель Китая гордится костюмом Железного человека, который он создавал два года. Дочка мужчины разделяет интересы своего папы.
Девочка частенько рассказывала одноклассникам, что её отец - Железный человек, но такое невинное хвастовство привело лишь к тому, что школьницу постоянно обзывали лгуньей, доводя до слёз.
Тогда-то Бао и понял, что пора и впрямь наряжаться в костюм супергероя и отправляться спасать репутацию собственного ребёнка.
Читайте также: В американском небе засняли неопознанный объект. Видео
Мужчина оделся Железным человеком и явился в школу, где учится дочь. Детишки пришли от такого гостя в восторг, и дочка супергероя, конечно же, стала очень популярной девочкой среди соучеников.
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