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Уличная камера сняла вооруженное задержание в РФ. Видео
Российские правоохранительные органы утверждают, что задержанные - террористы.
В российском Сургуте задержаны террористы с поясами смертников и оружием, которые были обезврежены силовиками во время спецоперации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
Российские информационные агентства уточняют, что во время задержания были арестованы несколько людей с поясами шахидов.
Официальной информации российские силовики не сообщают, однако согласно сообщениям источников информация является достоверной.
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Количество вооруженных террористов на данный момент выяснить не удалось - СМИ сообщили о задержании от двух до пяти человек. В социальных сетях было опубликовано видео спецоперации, во время которой и были задержаны террористы.
В российском Сургуте задержаны террористы с поясами смертников и оружием, которые были обезврежены силовиками во время спецоперации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
Российские информационные агентства уточняют, что во время задержания были арестованы несколько людей с поясами шахидов.
Официальной информации российские силовики не сообщают, однако согласно сообщениям источников информация является достоверной.
Читайте также: В американском небе засняли неопознанный объект. Видео
Количество вооруженных террористов на данный момент выяснить не удалось - СМИ сообщили о задержании от двух до пяти человек. В социальных сетях было опубликовано видео спецоперации, во время которой и были задержаны террористы.
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