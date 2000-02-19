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Раздел: Видеоновости  
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Уличная камера сняла вооруженное задержание в РФ. Видео

Уличная камера сняла вооруженное задержание в РФ. Видео Российские правоохранительные органы утверждают, что задержанные - террористы.

В российском Сургуте задержаны террористы с поясами смертников и оружием, которые были обезврежены силовиками во время спецоперации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

Российские информационные агентства уточняют, что во время задержания были арестованы несколько людей с поясами шахидов.

Официальной информации российские силовики не сообщают, однако согласно сообщениям источников информация является достоверной.

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Количество вооруженных террористов на данный момент выяснить не удалось - СМИ сообщили о задержании от двух до пяти человек. В социальных сетях было опубликовано видео спецоперации, во время которой и были задержаны террористы.

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 Теги: Россия, террористы

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