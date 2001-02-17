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На выставке вооружений показали новейшую лазерную пушку из Китая. Видео
Оружие способно пробить 5 мм брони на расстоянии до 1000 м.
Китайская компания Poly Technologies представила на выставке вооружения IDEX 2019 лазерную пушку для борьбы с беспилотниками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Грузовик с лазерной пушкой для борьбы с беспилотниками – сенсационный экспонат от китайской компании Poly Technologies на выставке вооружения IDEX 2019 в Абу-Даби.
Только представьте полноприводный грузовик в кузове которого установлена волоконно-оптическая лазерная установка под названием «Тихий охотник» (Silent Hunter). Мощность излучения – от 30 до 100 кВт. Максимальная дальность действия – до 4000 метров.
Лазерной пушке под силу и легкобронированные цели. Так, «тихий охотник» может пробить 5 листов брони толщиной по 2 мм каждый – на дистанции 800 м, или цельный лист 5 мм брони на расстоянии до 1000 м.
К преимуществам Тихого охотника стоит отнести его бесшумность в работе, быстродействие (смена цели всего за 6 секунд), а также малую себестоимость одного выстрела – всего 1$. Кстати, к лазерной пушке не нужно громоздкого боекомплекта.
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Интересен полноприводный грузовик 6х6 китайской марки Shaanxi, который показан с лазерной пушкой на IDEX 2019. Его 4-дверная кабина с характерными проштамповками на дверях недавно была использована на грузовике КрАЗ перспективного семейства КрАЗ-5401НЕ (4х4). Эта кременчугская машина легла в основу передовой реактивной системе залпового огня БМ-21 УМ Берест калибра 122 мм.
Китайская компания Poly Technologies представила на выставке вооружения IDEX 2019 лазерную пушку для борьбы с беспилотниками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Грузовик с лазерной пушкой для борьбы с беспилотниками – сенсационный экспонат от китайской компании Poly Technologies на выставке вооружения IDEX 2019 в Абу-Даби.
Только представьте полноприводный грузовик в кузове которого установлена волоконно-оптическая лазерная установка под названием «Тихий охотник» (Silent Hunter). Мощность излучения – от 30 до 100 кВт. Максимальная дальность действия – до 4000 метров.
Лазерной пушке под силу и легкобронированные цели. Так, «тихий охотник» может пробить 5 листов брони толщиной по 2 мм каждый – на дистанции 800 м, или цельный лист 5 мм брони на расстоянии до 1000 м.
К преимуществам Тихого охотника стоит отнести его бесшумность в работе, быстродействие (смена цели всего за 6 секунд), а также малую себестоимость одного выстрела – всего 1$. Кстати, к лазерной пушке не нужно громоздкого боекомплекта.
Читайте также: Китаец создал идеальный костюм железного человека. Видео
Интересен полноприводный грузовик 6х6 китайской марки Shaanxi, который показан с лазерной пушкой на IDEX 2019. Его 4-дверная кабина с характерными проштамповками на дверях недавно была использована на грузовике КрАЗ перспективного семейства КрАЗ-5401НЕ (4х4). Эта кременчугская машина легла в основу передовой реактивной системе залпового огня БМ-21 УМ Берест калибра 122 мм.
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