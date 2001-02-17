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На дорогах Лондона засняли редчайшую модель Aston Martin. Видео
Автомобиль носит название Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake.
го название может быть слишком длинным, а дизайн приборной панели выглядит несколько устарелым. Но в этом мире нет ничего идеального, так что давайте просто восхитимся красотой, которую представляет собой Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Полностью оправдывая свое название, это настоящий Shooting Brake с двумя дверьми, в отличие от другой модели с задними дверями - Mercedes CLA Shooting Brake.
Пятнистый шедевр Zagato, украшающий улицы Лондона, встречается довольно редко, учитывая, что только 99 автомобилей будут изготовлены в рамках эксклюзивной серии, включающей в себя купе, Volante и Speedster.
Представленное ниже видео дает нам возможность ближе познакомиться с потрясающим универсалом с фирменной двойной крышей Zagato со стеклянными вставками, пропускающими свет в кабину.
Великолепный универсал предлагает сиденья только для двух человек и упаковывает тот же V12 с 580 лошадиными силами как Vanquish S, на котором он основан.
Обычное купе разгоняется до скорости в 100 км/ч за три с половиной секунды, а затем достигает максимальной скорости в 324 км/ч и мы ожидаем аналогичных показателей производительности от Zagato Shooting Brake.
Получается, что мы смотрим на один из самых быстрых универсалов в мире благодаря 5,9-литровому безнаддувному двигателю.
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Заказанный европейским заказчиком, которому нужен «коллекционный современный автомобиль на уровне ателье», уникальный двухдверный универсал по-прежнему выглядит особенным через пять лет после его запуска.
го название может быть слишком длинным, а дизайн приборной панели выглядит несколько устарелым. Но в этом мире нет ничего идеального, так что давайте просто восхитимся красотой, которую представляет собой Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Полностью оправдывая свое название, это настоящий Shooting Brake с двумя дверьми, в отличие от другой модели с задними дверями - Mercedes CLA Shooting Brake.
Пятнистый шедевр Zagato, украшающий улицы Лондона, встречается довольно редко, учитывая, что только 99 автомобилей будут изготовлены в рамках эксклюзивной серии, включающей в себя купе, Volante и Speedster.
Представленное ниже видео дает нам возможность ближе познакомиться с потрясающим универсалом с фирменной двойной крышей Zagato со стеклянными вставками, пропускающими свет в кабину.
Великолепный универсал предлагает сиденья только для двух человек и упаковывает тот же V12 с 580 лошадиными силами как Vanquish S, на котором он основан.
Обычное купе разгоняется до скорости в 100 км/ч за три с половиной секунды, а затем достигает максимальной скорости в 324 км/ч и мы ожидаем аналогичных показателей производительности от Zagato Shooting Brake.
Получается, что мы смотрим на один из самых быстрых универсалов в мире благодаря 5,9-литровому безнаддувному двигателю.
Читайте также: На выставке вооружений показали новейшую лазерную пушку из Китая. Видео
Заказанный европейским заказчиком, которому нужен «коллекционный современный автомобиль на уровне ателье», уникальный двухдверный универсал по-прежнему выглядит особенным через пять лет после его запуска.
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