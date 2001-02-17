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Виктория Бекхэм в красном платье восхитила фанатов

Виктория Бекхэм в красном платье восхитила фанатов Дизайнер появилась на афтерпати после модного показа.

В эти выходные в Лондоне началась неделя высокой моды и яркий старт задала британская дизайнер Виктория Бекхэм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

После показа Виктория устроила семейный ужин в одном из ресторанов британской столицы и в Инстаграми звезда поделилась своими снимками с детьми и отцом Энтони, а также с любимым Дэвидом.

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Для афтерпати Виктория выбрала стильное красное платье и ботинки в тон. Идеально!

Виктория Бекхэм в красном платье восхитила фанатов
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 Теги: Виктория Бекхэм, фото

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