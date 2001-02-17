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Виктория Бекхэм в красном платье восхитила фанатов
Дизайнер появилась на афтерпати после модного показа.
В эти выходные в Лондоне началась неделя высокой моды и яркий старт задала британская дизайнер Виктория Бекхэм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
После показа Виктория устроила семейный ужин в одном из ресторанов британской столицы и в Инстаграми звезда поделилась своими снимками с детьми и отцом Энтони, а также с любимым Дэвидом.
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Для афтерпати Виктория выбрала стильное красное платье и ботинки в тон. Идеально!
В эти выходные в Лондоне началась неделя высокой моды и яркий старт задала британская дизайнер Виктория Бекхэм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
После показа Виктория устроила семейный ужин в одном из ресторанов британской столицы и в Инстаграми звезда поделилась своими снимками с детьми и отцом Энтони, а также с любимым Дэвидом.
Читайте также: Уилл Смит назвал причины отказа от съемок в "Матрице"
Для афтерпати Виктория выбрала стильное красное платье и ботинки в тон. Идеально!
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