» » Укроборонпром показал новый БТР, разработанный совместно с ОАЭ. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Укроборонпром показал новый БТР, разработанный совместно с ОАЭ. Видео

Укроборонпром показал новый БТР, разработанный совместно с ОАЭ. ВидеоПредставили разработку на международной выставке IDEX-2019.

Государственный концерн Укроборонпром впервые представил бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-3М Штурм, который является результатом сотрудничества госконцерна и компании Calidus LLC (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает пресс-служба Укроборонпрома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Представили разработку на международной выставке IDEX-2019, которая проходит в Абу-Даби.

"Этот боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП Киевский бронетанковый завод и успешно прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины. Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М Штурм обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения Барьер", - сказано в сообщении.

Читайте также: Российскую пропагандистку возмутила акция украинских дайверов. Видео

Боевой модуль обеспечивает Al-Wahash мощным арсеналом вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км в любых погодных условиях и в любое время суток. В госконцерне отметили, что 18 февраля Calidus LLC и государственная компания Укрспецэкспорт, входящая в состав Укроборонпрома, подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Среди прочего планируется совместное производство БТР Al-Wahash с боевым модулем Штурм и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: БТР, видео

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:26 » Автор: Богдан Процив
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх