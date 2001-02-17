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Укроборонпром показал новый БТР, разработанный совместно с ОАЭ. Видео
Представили разработку на международной выставке IDEX-2019.
Государственный концерн Укроборонпром впервые представил бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-3М Штурм, который является результатом сотрудничества госконцерна и компании Calidus LLC (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает пресс-служба Укроборонпрома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Представили разработку на международной выставке IDEX-2019, которая проходит в Абу-Даби.
"Этот боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП Киевский бронетанковый завод и успешно прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины. Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М Штурм обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения Барьер", - сказано в сообщении.
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Боевой модуль обеспечивает Al-Wahash мощным арсеналом вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км в любых погодных условиях и в любое время суток. В госконцерне отметили, что 18 февраля Calidus LLC и государственная компания Укрспецэкспорт, входящая в состав Укроборонпрома, подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Среди прочего планируется совместное производство БТР Al-Wahash с боевым модулем Штурм и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран.
Государственный концерн Укроборонпром впервые представил бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-3М Штурм, который является результатом сотрудничества госконцерна и компании Calidus LLC (Объединенные Арабские Эмираты), сообщает пресс-служба Укроборонпрома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Представили разработку на международной выставке IDEX-2019, которая проходит в Абу-Даби.
"Этот боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП Киевский бронетанковый завод и успешно прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины. Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М Штурм обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения Барьер", - сказано в сообщении.
Читайте также: Российскую пропагандистку возмутила акция украинских дайверов. Видео
Боевой модуль обеспечивает Al-Wahash мощным арсеналом вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км в любых погодных условиях и в любое время суток. В госконцерне отметили, что 18 февраля Calidus LLC и государственная компания Укрспецэкспорт, входящая в состав Укроборонпрома, подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Среди прочего планируется совместное производство БТР Al-Wahash с боевым модулем Штурм и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран.
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