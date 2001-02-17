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Участники «Автоевросилы» сняли на камеру пьяных пограничников. Видео
Инцидент произошел на пункте пропуска Шегини на границе с Польшей.
В пункте пропуска Шегини на границе с Польшей участники движения АвтоЕвроСила сняли на видео двух пьяных пограничников на рабочем месте. Запись они опубликовали на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Активисты выяснили, что первого пограничника зовут Роман Хитро. На бейдже таможенник числится за Министерством аграрной политики Украины. Участники АвтоЕвроСилы заявляют, что вызвали полицию и инициировали гражданское задержание. Задержанный не отрицал, что он выпил. Но сказал, что не находился в этот момент на рабочем месте. На видео мужчина делает попытки убежать или закрыться в подсобном помещении.
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Позже на этом же КПП задержали пьяную сотрудницу погранслужбы. Во время задержания несколько мужчин АвтоЕвроСилы взяли женщину в кольцо, чтобы не дать ей скрыться. Ее отвели под крики "Ганьба!" к выпившему коллеге.
В пункте пропуска Шегини на границе с Польшей участники движения АвтоЕвроСила сняли на видео двух пьяных пограничников на рабочем месте. Запись они опубликовали на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Активисты выяснили, что первого пограничника зовут Роман Хитро. На бейдже таможенник числится за Министерством аграрной политики Украины. Участники АвтоЕвроСилы заявляют, что вызвали полицию и инициировали гражданское задержание. Задержанный не отрицал, что он выпил. Но сказал, что не находился в этот момент на рабочем месте. На видео мужчина делает попытки убежать или закрыться в подсобном помещении.
Читайте также: Убийство сотрудника УГО: появилась полная запись конфликта. Видео
Позже на этом же КПП задержали пьяную сотрудницу погранслужбы. Во время задержания несколько мужчин АвтоЕвроСилы взяли женщину в кольцо, чтобы не дать ей скрыться. Ее отвели под крики "Ганьба!" к выпившему коллеге.
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