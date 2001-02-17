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В Сети показали императорского пингвина с уникальным окрасом. Видео

В Сети показали императорского пингвина с уникальным окрасом. ВидеоОкрас птицы связан с редкой мутацией.

Сотрудники документального проекта Dynasties, посвященного животным вымирающих видов, сняли императорского пингвина с уникальным окрасом - практически полностью черным. Ролик появился на YouTube-канале, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В видео показан пингвин, оперенье которого практически полностью черного цвета, за исключением нескольких белых пятен.

Причиной редкого окраса является необычная генетическая мутация - меланизма. Из-за своего цвета пингвин более заметен хищникам. Однако это не помешало ему дожить до взрослого возраста.

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Авторы документального фильма предполагают, что этот пингвин может быть единственным в своем роде.

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 Теги: пингвин, видео

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