Робот София выйдет в виде миниатюрной игрушки для детей. Видео

Sophia родом из Силиконовой долины, и эта разработка является неофициальным лицом всех роботов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua Но пока Sophia занимается делами ООН или общается с Джимми Фаллоном, ее младшая сестра может в ближайшем будущем научить детей программировать. Познакомьтесь с Little Sophia – маленьким новым игрушечным роботом, который выглядит как образовательный робот Alexa в человеческом теле.Little Sophia ростом всего 14 дюймов (36 см) и внешне представляет собой уменьшенную копию своей старшей сестры, имеет выразительное человеческое лицо и не очень изящное тело робота. И, конечно, картинка не была бы полной без окна в задней части головы, раскрывающего электронику внутри. Лицо Little Sophia более карикатурно, чем большой Sophia, до такой степени, что она выглядит так, словно кто-то положил голову куклы Братц на тело фигурки Мегамена.По словам Hanson Robotics, Little Sophia разработана с учетом многих функций полноразмерного робота, но этот список также похож на многих других домашних помощников и обучающих роботов, которые уже существуют.Little Sophia умеет отслеживать и узнавать лица, ходить и танцевать. Как и многие другие, она реагирует на голосовые подсказки и команды, но кажется, что она делает это более разговорным путем, рассказывая анекдоты. Она поет песни, играет в игры и общается в чате. Ее голос звучит немного неестественно и неэмоционально, но это, по крайней мере, частично компенсируется ее лицом, которое более выразительно, чем у большинства похожих роботов.Чтобы полноценно общаться, у Little Sophia есть функция дополненной реальности, которая одевает ее в причудливые шляпы и костюмы, для селфи стиля Snapchat.Хотя в развлечениях и играх нет ничего плохого, Little Sophia также предназначена для того, чтобы ориентироваться на нее ее как на своего учителя. Используя прилагаемое приложение для устройств iOS и Android, пользователи могут программировать своего робота, используя языки Blockly и Python. Идея направлена на детей в возрасте от 7 до 13 лет и состоит в том, чтобы вдохновлять детей, и особенно девочек, развивать интерес к постоянно значимым областям STEM.Несмотря на то, что Little Sophia выглядит так, как будто она будет жить вечно благодаря звездной силе своей сестры, она бродит по очень многолюдному полю. Роботы Anki Cozmo и Anki Vector также довольно умны, причем последние могут похвастаться многими функциями домашнего помощника Little Sophia. У Sphero есть целый ряд образовательных и развлекательных роботов, от болтливого Человека-паука до программируемых робо-шаров и управляемых дроидов Звездных войн. И это без учета всех других роботизированных инопланетян и гусениц, также борющихся за внимание молодежи.Hanson Robotics ищет финансирование для Little Sophia на Kickstarter, где уже собрано более половины суммы - 75 000 долларов США, а осталось 59 дней.Обязательства Super Early Bird можно посмотреть с первого дня кампании, тогда Little Sophia можно будет купить за 99 долларов, прежде чем цена подскочит до 149 долларов. Если все пойдет по плану, роботы должны будут поступить в продажу к концу этого года.