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Раздел: Видеоновости  
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В Полтавской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. Видео

В Полтавской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. Видео Транспорт вылетел в кювет и перевернулся.

На месте погибли три человека и еще одна пассажирка скончалась в больнице. В медучреждении с травмами находятся еще двое пассажиров микроавтобуса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

По предварительным данным, он направлялся из Варшавы в Запорожье.

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Водитель не справился с управлением, транспорт столкнулся с отбойником и пошел наперекосяк.

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 Теги: ДТП, видео

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