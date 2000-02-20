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В Полтавской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. Видео
Транспорт вылетел в кювет и перевернулся.
На месте погибли три человека и еще одна пассажирка скончалась в больнице. В медучреждении с травмами находятся еще двое пассажиров микроавтобуса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
По предварительным данным, он направлялся из Варшавы в Запорожье.
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Водитель не справился с управлением, транспорт столкнулся с отбойником и пошел наперекосяк.
На месте погибли три человека и еще одна пассажирка скончалась в больнице. В медучреждении с травмами находятся еще двое пассажиров микроавтобуса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
По предварительным данным, он направлялся из Варшавы в Запорожье.
Читайте также: Робот София выйдет в виде миниатюрной игрушки для детей. Видео
Водитель не справился с управлением, транспорт столкнулся с отбойником и пошел наперекосяк.
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