Раздел: Видеоновости
Видеорегистратор заснял аварию на парковке в Луцке. Видео
Автомобиль двигался с большой скоростью и не успел затормозить.
В Луцке на проспекте Соборности, возле гипермаркета "Там-Там" случилось ДТП, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ВолиньUA.
Видео аварии обнародовал Владимир Мацай в соцсети Facebook.
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"ДТП Там Там паркинг. Разгон хороший!" - подписал автор.
В Луцке на проспекте Соборности, возле гипермаркета "Там-Там" случилось ДТП, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ВолиньUA.
Видео аварии обнародовал Владимир Мацай в соцсети Facebook.
Читайте также: Робот София выйдет в виде миниатюрной игрушки для детей. Видео
"ДТП Там Там паркинг. Разгон хороший!" - подписал автор.
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