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Раздел: Видеоновости  
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Видеорегистратор заснял аварию на парковке в Луцке. Видео

Видеорегистратор заснял аварию на парковке в Луцке. Видео Автомобиль двигался с большой скоростью и не успел затормозить.

В Луцке на проспекте Соборности, возле гипермаркета "Там-Там" случилось ДТП, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ВолиньUA.

Видео аварии обнародовал Владимир Мацай в соцсети Facebook.

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"ДТП Там Там паркинг. Разгон хороший!" - подписал автор.

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 Теги: Луцк, ДТП, видео

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