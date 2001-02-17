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NASA поделилось кадрами полета кометы Ивамото. Видео
Объект пролетел относительно недалеко от Земли.
В прошлую среду, 13 февраля, комета Ивамото пролетела на самом близком расстоянии от Земли – около 10 световых минут, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Кадры полета кометы опубликовало космическое агентство NASA. На кадрах, которые снимали три часа и сжали в 10 секундный ролик, изображено как комета пролетает на фоне галактики NGC 2903.
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Комету Ивамото обнаружили в конце 2018 года. Последний раз этот объект был внутри Солнечной системы в средние века, примерно в 648 году.
В прошлую среду, 13 февраля, комета Ивамото пролетела на самом близком расстоянии от Земли – около 10 световых минут, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Кадры полета кометы опубликовало космическое агентство NASA. На кадрах, которые снимали три часа и сжали в 10 секундный ролик, изображено как комета пролетает на фоне галактики NGC 2903.
Читайте также: Робот София выйдет в виде миниатюрной игрушки для детей. Видео
Комету Ивамото обнаружили в конце 2018 года. Последний раз этот объект был внутри Солнечной системы в средние века, примерно в 648 году.
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