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Раздел: Видеоновости  
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NASA поделилось кадрами полета кометы Ивамото. Видео

NASA поделилось кадрами полета кометы Ивамото. Видео Объект пролетел относительно недалеко от Земли.

В прошлую среду, 13 февраля, комета Ивамото пролетела на самом близком расстоянии от Земли – около 10 световых минут, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Кадры полета кометы опубликовало космическое агентство NASA. На кадрах, которые снимали три часа и сжали в 10 секундный ролик, изображено как комета пролетает на фоне галактики NGC 2903.

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Комету Ивамото обнаружили в конце 2018 года. Последний раз этот объект был внутри Солнечной системы в средние века, примерно в 648 году.

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 Теги: NASA, комета, видео

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