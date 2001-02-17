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Полицейский видеорегистратор заснял момент зрелищной аварии. Видео
Сотрудник полиции получил травмы.
Офицер полиции в Бристоле (штат Теннеси, США) восстанавливается после серьёзной аварии. Большой белый внедорожник накануне врезался в его полицейский крейсер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Офицер ехал на своём автомобиле и внезапно наткнулся на большую гору из камней, которая расположилась на половину дороги. Один седан еле успел свернуть в сторону, чтобы не врезаться в полицейский автомобиль, как другая машина буквально через секунду протаранила авто офицера.
Пострадавший, конечно, пытался предупредить автомобилиста, пару раз даже посветил красным и синим светом. Но, к сожалению, водитель белого Cadillac Escalade, которые ехал в противоположном направлении, не увидел преграды и врезался в другую машину. А уже она пролетела в воздухе и снесла полицейский крейсер Charger.
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Офицер связался с местным центром связи сразу после ДТП для того, чтобы сообщить, что он получил ранение в результате столкновения. Виновник аварии отказался от медицинской помощи.
Офицер полиции в Бристоле (штат Теннеси, США) восстанавливается после серьёзной аварии. Большой белый внедорожник накануне врезался в его полицейский крейсер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Офицер ехал на своём автомобиле и внезапно наткнулся на большую гору из камней, которая расположилась на половину дороги. Один седан еле успел свернуть в сторону, чтобы не врезаться в полицейский автомобиль, как другая машина буквально через секунду протаранила авто офицера.
Пострадавший, конечно, пытался предупредить автомобилиста, пару раз даже посветил красным и синим светом. Но, к сожалению, водитель белого Cadillac Escalade, которые ехал в противоположном направлении, не увидел преграды и врезался в другую машину. А уже она пролетела в воздухе и снесла полицейский крейсер Charger.
Читайте также: Видеорегистратор заснял аварию на парковке в Луцке. Видео
Офицер связался с местным центром связи сразу после ДТП для того, чтобы сообщить, что он получил ранение в результате столкновения. Виновник аварии отказался от медицинской помощи.
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