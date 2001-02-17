» » Как Порошенко помогал раненым во время расстрелов на Евромайдане. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Как Порошенко помогал раненым во время расстрелов на Евромайдане. Видео

Как Порошенко помогал раненым во время расстрелов на Евромайдане. ВидеоНакануне президент заявлял, что лично выносил раненых из Мариинского парка, но пользователи соцсетей обвинили его во лжи.

Появилось видео, как президент Петр Порошенко во время расстрелов на Евромайдане помогал раненым. Соответствующее видео опубликовал на Youtube-канале Алекс N, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отметим, во вторник, 19 февраля, в пятую годовщину расстрелов на Майдане, Порошенко заявил, что лично выносил раненых из Мариинского парка в Киеве. Пользователи соцсетей не поверили главе государства и многие прямо обвинили Порошенко во лжи.

Читайте также: Шайба пролетела в сантиметрах от головы комментатора матча НХЛ. Видео

На опубликованном видео видно, как президент не выносит раненых, а лишь помогает им.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Порошенко, Евромайдан, видео

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:56 » Автор: Богдан Процив
     1395
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх