Как Порошенко помогал раненым во время расстрелов на Евромайдане. Видео

Накануне президент заявлял, что лично выносил раненых из Мариинского парка, но пользователи соцсетей обвинили его во лжи.



Появилось видео, как президент Петр Порошенко во время расстрелов на Евромайдане помогал раненым. Соответствующее видео опубликовал на Youtube-канале Алекс N, передает интернет-издание



Отметим, во вторник, 19 февраля, в пятую годовщину расстрелов на Майдане, Порошенко заявил, что лично выносил раненых из Мариинского парка в Киеве. Пользователи соцсетей не поверили главе государства и многие прямо обвинили Порошенко во лжи.



Читайте также: Шайба пролетела в сантиметрах от головы комментатора матча НХЛ. Видео



На опубликованном видео видно, как президент не выносит раненых, а лишь помогает им.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Появилось видео, как президент Петр Порошенко во время расстрелов на Евромайдане помогал раненым. Соответствующее видео опубликовал на Youtube-канале Алекс N, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Отметим, во вторник, 19 февраля, в пятую годовщину расстрелов на Майдане, Порошенко заявил, что лично выносил раненых из Мариинского парка в Киеве. Пользователи соцсетей не поверили главе государства и многие прямо обвинили Порошенко во лжи.На опубликованном видео видно, как президент не выносит раненых, а лишь помогает им.





Загрузка...