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Раздел: Видеоновости  
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В Симферополе загорелся завод пластмассы. Видео

В Симферополе загорелся завод пластмассы. ВидеоВся близлежащая территория в дыму.

В Симферополе 20 февраля горит завод пластмасс. На данный момент огноем охвачено около 700 кв метров площади. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и местные СМИ.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии, на месте сейчас работают сотрудники управления МЧС России по Крыму. Специалисты обесточили помещение. Склад оказался пустым. Вся близлежащая территория в дыму.

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 Теги: Симферополь, завод, видео

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