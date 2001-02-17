Раздел: Видеоновости
В Симферополе загорелся завод пластмассы. Видео
Вся близлежащая территория в дыму.
В Симферополе 20 февраля горит завод пластмасс. На данный момент огноем охвачено около 700 кв метров площади. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и местные СМИ.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии, на месте сейчас работают сотрудники управления МЧС России по Крыму. Специалисты обесточили помещение. Склад оказался пустым. Вся близлежащая территория в дыму.
Читайте также: Кадры ликвидации двух боевиков на Донбассе. Видео
В Симферополе 20 февраля горит завод пластмасс. На данный момент огноем охвачено около 700 кв метров площади. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и местные СМИ.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии, на месте сейчас работают сотрудники управления МЧС России по Крыму. Специалисты обесточили помещение. Склад оказался пустым. Вся близлежащая территория в дыму.
Читайте также: Кадры ликвидации двух боевиков на Донбассе. Видео
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
178
0
Оставьте свой комментарий