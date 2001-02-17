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Раздел: Видеоновости  
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В России показали, как проходят испытания подводного беспилотника. Видео

В России показали, как проходят испытания подводного беспилотника. Видео"Посейдон" уже весной будет спущен на воду.

В России провели морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Отметим, что о "Посейдоне" впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, 1 марта 2018 года.

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В своем нынешнем обращении к парламенту Путин также напомнил про новейшую российскую разработку и добавил, что "Посейдон" уже весной будет спущен на воду.

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 Теги: Видео, беспилотник

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