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В России показали, как проходят испытания подводного беспилотника. Видео
"Посейдон" уже весной будет спущен на воду.
В России провели морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Отметим, что о "Посейдоне" впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, 1 марта 2018 года.
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В своем нынешнем обращении к парламенту Путин также напомнил про новейшую российскую разработку и добавил, что "Посейдон" уже весной будет спущен на воду.
В России провели морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Отметим, что о "Посейдоне" впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, 1 марта 2018 года.
Читайте также: Турчинов показал испытания ударного беспилотника «Сокол». Видео
В своем нынешнем обращении к парламенту Путин также напомнил про новейшую российскую разработку и добавил, что "Посейдон" уже весной будет спущен на воду.
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