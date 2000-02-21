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Раздел: Видеоновости  
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С борта МКС сняли, как выглядит пуск ракеты на Земле. Видео

С борта МКС сняли, как выглядит пуск ракеты на Земле. Видео Четверть часа полета сжали до 90 секунд на видео.

Космическое агентство NASA показало как выглядит запуск ракеты в космос, наблюдаемый с орбиты Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Запуск ракеты снимали с борта МКС.

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На видео, которое сжали до 90 секунд, показали 15 минутный полет ракеты «Союз-ФГ».

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 Теги: МКС, ракета

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