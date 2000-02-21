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С борта МКС сняли, как выглядит пуск ракеты на Земле. Видео
Четверть часа полета сжали до 90 секунд на видео.
Космическое агентство NASA показало как выглядит запуск ракеты в космос, наблюдаемый с орбиты Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Запуск ракеты снимали с борта МКС.
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На видео, которое сжали до 90 секунд, показали 15 минутный полет ракеты «Союз-ФГ».
Космическое агентство NASA показало как выглядит запуск ракеты в космос, наблюдаемый с орбиты Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Запуск ракеты снимали с борта МКС.
Читайте также: Полицейский видеорегистратор заснял момент зрелищной аварии. Видео
На видео, которое сжали до 90 секунд, показали 15 минутный полет ракеты «Союз-ФГ».
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