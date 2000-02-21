С борта МКС сняли, как выглядит пуск ракеты на Земле. Видео

Четверть часа полета сжали до 90 секунд на видео.



Космическое агентство NASA показало как выглядит запуск ракеты в космос, наблюдаемый с орбиты Земли, сообщает



Запуск ракеты снимали с борта МКС.



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На видео, которое сжали до 90 секунд, показали 15 минутный полет ракеты «Союз-ФГ».



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Космическое агентство NASA показало как выглядит запуск ракеты в космос, наблюдаемый с орбиты Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media Запуск ракеты снимали с борта МКС.На видео, которое сжали до 90 секунд, показали 15 минутный полет ракеты «Союз-ФГ».





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