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Раздел: Видеоновости  
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В Ровенской области граждане Грузии избили гражданина Италии. Видео

В Ровенской области граждане Грузии избили гражданина Италии. Видео Грузины завладели личными вещами пострадавшего.

В Ровенской области двое граждан Грузии совершили разбойное нападение на итальянца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Потерпевший находился в автомобиле вместе с девушкой.

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Сейчас он пребывает в больнице, врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.

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 Теги: нападение, видео

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