Раздел: Видеоновости
В Ровенской области граждане Грузии избили гражданина Италии. Видео
Грузины завладели личными вещами пострадавшего.
В Ровенской области двое граждан Грузии совершили разбойное нападение на итальянца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Потерпевший находился в автомобиле вместе с девушкой.
Читайте также: С борта МКС сняли, как выглядит пуск ракеты на Земле. Видео
Сейчас он пребывает в больнице, врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.
В Ровенской области двое граждан Грузии совершили разбойное нападение на итальянца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Потерпевший находился в автомобиле вместе с девушкой.
Читайте также: С борта МКС сняли, как выглядит пуск ракеты на Земле. Видео
Сейчас он пребывает в больнице, врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
157
0
Оставьте свой комментарий