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Электромобиль Audi смог заехать на заснеженную гору. Видео
Модернизированный e-tron продемонстрировал мощнейшую динамику.
Немецкая компания опубликовала видео на своем YouTube-канале с подъемом электро-кросса на горнолыжную трассу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Компания Audi разместила на сайте YouTube видеоролик, на котором показан заезд первого электрического кроссовера e-Tron на горнолыжную трассу. Съемка сделана в австрийском Кицбюэле на спуске Штрайф. Управлял электромобилей шведский гонщик Маттиас Экстрем.
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Отметим, что перед съемками автомобиль был модернизирован. Кроссовер оснастили тремя электродвигателями, суммарная производительность которых составляет 503 л.с. и 892 Нм крутящего момента. Также было модернизировано программное обеспечение, которое управляет силовой установкой и системой распределения тяги между колёсами.
Немецкая компания опубликовала видео на своем YouTube-канале с подъемом электро-кросса на горнолыжную трассу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Компания Audi разместила на сайте YouTube видеоролик, на котором показан заезд первого электрического кроссовера e-Tron на горнолыжную трассу. Съемка сделана в австрийском Кицбюэле на спуске Штрайф. Управлял электромобилей шведский гонщик Маттиас Экстрем.
Читайте также: В Сети показали, как сейчас работает "Межигорье". Видео
Отметим, что перед съемками автомобиль был модернизирован. Кроссовер оснастили тремя электродвигателями, суммарная производительность которых составляет 503 л.с. и 892 Нм крутящего момента. Также было модернизировано программное обеспечение, которое управляет силовой установкой и системой распределения тяги между колёсами.
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