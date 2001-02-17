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Раздел: Видеоновости  
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Электромобиль Audi смог заехать на заснеженную гору. Видео

Электромобиль Audi смог заехать на заснеженную гору. Видео Модернизированный e-tron продемонстрировал мощнейшую динамику.

Немецкая компания опубликовала видео на своем YouTube-канале с подъемом электро-кросса на горнолыжную трассу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Компания Audi разместила на сайте YouTube видеоролик, на котором показан заезд первого электрического кроссовера e-Tron на горнолыжную трассу. Съемка сделана в австрийском Кицбюэле на спуске Штрайф. Управлял электромобилей шведский гонщик Маттиас Экстрем.

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Отметим, что перед съемками автомобиль был модернизирован. Кроссовер оснастили тремя электродвигателями, суммарная производительность которых составляет 503 л.с. и 892 Нм крутящего момента. Также было модернизировано программное обеспечение, которое управляет силовой установкой и системой распределения тяги между колёсами.

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 Теги: Audi, e-tron

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