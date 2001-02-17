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Samsung представила новый смартфон, раскладывающийся в планшет. Видео
Стоимость новинки составляет от $1980.
Компания Samsung презентовала первый смартфон с гибким дисплеем - Galaxy Fold, который можно использовать в качестве планшета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Революционный гаджет представили во время выставки Samsung Galaxy Unpacked 2019 в Сан-Франциско (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
В сложенном виде Galaxy Fold напоминает обычный смартфон, но если его развернуть – получается планшет с диагональю 7,3 дюйма (4,6 – в обычном положении).
Новинка оснащена процессором AP chipset, 12 ГБ оперативной памяти, системой питания с двумя аккумуляторами с разных сторон от сгиба, емкостью в 4300 мАч. Также в смартфоне есть матрица Dynamic AMOLED и стереодинамики.
Одна из фишек устройства – мультизадачность, ведь на экране можно открыть сразу три окна. То есть пользователи смогут спокойно переписываться в чате, не отрываясь от видео.
Более того, у гаджета есть сразу шесть камер. Две расположены на внутренней стороне, три – сзади, и еще одна – на лицевой стороне.
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Продажи революционной новинки стартуют 26 апреля 2019 года. Стоимость Samsung Galaxy Fold – от $1980.
Компания Samsung презентовала первый смартфон с гибким дисплеем - Galaxy Fold, который можно использовать в качестве планшета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Революционный гаджет представили во время выставки Samsung Galaxy Unpacked 2019 в Сан-Франциско (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
В сложенном виде Galaxy Fold напоминает обычный смартфон, но если его развернуть – получается планшет с диагональю 7,3 дюйма (4,6 – в обычном положении).
Новинка оснащена процессором AP chipset, 12 ГБ оперативной памяти, системой питания с двумя аккумуляторами с разных сторон от сгиба, емкостью в 4300 мАч. Также в смартфоне есть матрица Dynamic AMOLED и стереодинамики.
Одна из фишек устройства – мультизадачность, ведь на экране можно открыть сразу три окна. То есть пользователи смогут спокойно переписываться в чате, не отрываясь от видео.
Более того, у гаджета есть сразу шесть камер. Две расположены на внутренней стороне, три – сзади, и еще одна – на лицевой стороне.
Читайте также: С борта МКС сняли, как выглядит пуск ракеты на Земле. Видео
Продажи революционной новинки стартуют 26 апреля 2019 года. Стоимость Samsung Galaxy Fold – от $1980.
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