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Украинский Ан-132 произвел фурор на авиашоу в Индии. Видео
Транспортный Ан-132 продемонстрировал трюки, на которые способны только спортивные или военные самолеты.
В Индии на выставке воздушных достижений украинский транспортный самолет Ан-132 показал элементы сложного пилотажа, на которые способны только спортивные или военные самолеты, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Выступление длилось семь минут. За это время самолет забрался на горку, свалился в крутое пике, сделал "бочку", потом еще одну и продемонстрировал фирменную "антоновскую" посадку по невероятно крутой глиссаде.
"Мы рады, что справились, нет никаких проблем, и у нас ощущения хорошие", - сказал пилот-испытатель ГП Антонов Богдан Загорулько.
Доволен полетом и президент Антонова. По его словам, Украина еще и демонстрирует индусам, как потенциальным заказчикам, возможности новой машины.
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"Может заинтересовать индийский рынок за счет своих характеристик. Не исключено, что часть производства этого самолета, если оно будет серийным, может располагаться в Индии", - сказал Александр Донец.
В Индии на выставке воздушных достижений украинский транспортный самолет Ан-132 показал элементы сложного пилотажа, на которые способны только спортивные или военные самолеты, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Выступление длилось семь минут. За это время самолет забрался на горку, свалился в крутое пике, сделал "бочку", потом еще одну и продемонстрировал фирменную "антоновскую" посадку по невероятно крутой глиссаде.
"Мы рады, что справились, нет никаких проблем, и у нас ощущения хорошие", - сказал пилот-испытатель ГП Антонов Богдан Загорулько.
Доволен полетом и президент Антонова. По его словам, Украина еще и демонстрирует индусам, как потенциальным заказчикам, возможности новой машины.
Читайте также: С борта МКС сняли, как выглядит пуск ракеты на Земле. Видео
"Может заинтересовать индийский рынок за счет своих характеристик. Не исключено, что часть производства этого самолета, если оно будет серийным, может располагаться в Индии", - сказал Александр Донец.
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