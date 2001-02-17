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В киевском ТРЦ Art Mall произошел пожар. Видео
Огонь удалось потушить еще до приезда спасателей.
В Киеве в четверг, 21 февраля, произошел пожар в торговом центре Art Mall по адресу улица Заболотного, 37. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В частности, указано, что возгорание произошло около 2:15 в одном из холодильников супермаркета Fozzy, который находится в ТРЦ. Помещение супермаркета было сильно задымленным.
Указано, что едкий дым быстро окутал помещения магазина, а пепел засыпал продукты и товары супермаркета.
Известно, что огонь удалось потушить еще до приезда спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные проверяли территорию и препятствовали возможному повторному возгоранию.
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По предварительной версии, пожар в холодильнике произошел из-за короткого замыкания.
В Киеве в четверг, 21 февраля, произошел пожар в торговом центре Art Mall по адресу улица Заболотного, 37. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В частности, указано, что возгорание произошло около 2:15 в одном из холодильников супермаркета Fozzy, который находится в ТРЦ. Помещение супермаркета было сильно задымленным.
Указано, что едкий дым быстро окутал помещения магазина, а пепел засыпал продукты и товары супермаркета.
Известно, что огонь удалось потушить еще до приезда спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные проверяли территорию и препятствовали возможному повторному возгоранию.
Читайте также: Десантники отработали ночную высадку в зоне ООС. Видео
По предварительной версии, пожар в холодильнике произошел из-за короткого замыкания.
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