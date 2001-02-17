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Найдена черепаха, вид которой считали вымершим более 100 лет. Видео

Найдена черепаха, вид которой считали вымершим более 100 лет. ВидеоСамку гигантской черепахи нашли ученые на территории Галапагосских островов.

На территории Галапагосских островов ученые случайно нашли гигантскую черепаху вида Chelonoidis Phantasticus, который на протяжении ста лет считался вымершим. Об этом говорится в Twitter организации Охрана Галапагосских островов (Galapagos Conservancy), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

На самку наткнулись ученые из Эквадора во время экспедиции, организованной местным Национальным парком и экологической организацией Galapagos Conservancy.

Ее возраст - около сотни лет. Сейчас ее перевезли в зоологический центр. Ученые уже планируют следующую поездку, ведь предполагают, что на том же острове могут быть и другие представители этого вида. В последний раз такую черепаху видели в 1906 году.

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О находке также сообщил министр охраны окружающей среды Эквадора Марсело Мата.



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 Теги: черепаха, видео

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