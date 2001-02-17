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В Украине испытали обновленные ЗРК «Тор» и «Куб». Видео

В Украине испытали обновленные ЗРК «Тор» и «Куб». ВидеоМодернизированные комплексы будут переданы подразделениям противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины.

В Украине подходят к завершению испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов Куб и Тор. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook в четверг, 21 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, эти ЗРК вернутся в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск.

"Это даст возможность повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом", – отметил Муженко.

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Отметим, ЗРК Куб и Тор были разработаны еще в советское время. Так, первые установки Куб ыли приняты на вооружение в 1967 году, в Тор поступил в эксплуатацию в 1986 году.



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 Теги: ЗРК, Испытание, видео

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