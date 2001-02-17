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Вор напал на девушку, оказавшуюся чемпионкой по боксу. Видео

Вор напал на девушку, оказавшуюся чемпионкой по боксу. ВидеоДевушка раскусила блеф грабителя о том, что он вооружен, и применила свои умения из тайского бокса.

В Бразилии чемпионка по боксу сумела обезвредить грабителя, используя спортивные приемы. Финальная стадия борьбы вора и девушки попала на видео и появилась на YouTube-канале Metrоpoles DF, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Продавщица автомобилей 31-летняя Рут да Силва сидела в своей машине на парковке, когда на нее напал грабитель. Мужчина пробрался в авто и схватил девушку за волосы, угрожая ее застрелить. Вор требовал кошелек, телефон и ключи от машины.

Да Сильва решила не испытывать судьбу и выполнить требования злоумышленника. Но в зеркале заднего вида девушка увидела, что пистолета в руках мужчины нет, и решила дать отпор. Момент, когда девушка, оказавшаяся чемпионкой по тайскому боксу, применила к вору удушающий прием и попал на видео.

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Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали преступника. Оказалось, что он ранее был судим за изнасилование.



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 Теги: бокс, вор, видео

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