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В Бразилии чемпионка по боксу сумела одолеть грабителя. Видео
Мужчина пробрался в авто и схватил девушку за волосы, угрожая ее застрелить.
Продавщица автомобилей 31-летняя Рут да Силва сидела в своей машине на парковке, когда на нее напал грабитель.
Вор требовал кошелек, телефон и ключи от машины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Да Сильва решила не испытывать судьбу и выполнить требования злоумышленника.
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Но в зеркале заднего вида девушка увидела, что пистолета в руках мужчины нет, и решила дать отпор.
Продавщица автомобилей 31-летняя Рут да Силва сидела в своей машине на парковке, когда на нее напал грабитель.
Вор требовал кошелек, телефон и ключи от машины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Да Сильва решила не испытывать судьбу и выполнить требования злоумышленника.
Читайте также: Чемпионка по смешанным боевым искусствам едва не придушила уличного грабителя. Видео
Но в зеркале заднего вида девушка увидела, что пистолета в руках мужчины нет, и решила дать отпор.
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