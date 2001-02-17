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Раздел: Видеоновости  
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В Бразилии чемпионка по боксу сумела одолеть грабителя. Видео

В Бразилии чемпионка по боксу сумела одолеть грабителя. ВидеоМужчина пробрался в авто и схватил девушку за волосы, угрожая ее застрелить.

Продавщица автомобилей 31-летняя Рут да Силва сидела в своей машине на парковке, когда на нее напал грабитель.

Вор требовал кошелек, телефон и ключи от машины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Да Сильва решила не испытывать судьбу и выполнить требования злоумышленника.

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Но в зеркале заднего вида девушка увидела, что пистолета в руках мужчины нет, и решила дать отпор.



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 Теги: Видео, драка

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