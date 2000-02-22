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Уникальный мальчик, родившийся без мозга, осваивает серфинг. Видео
Маме ребенка пять раз предлагали сделать аборт
Шестилетний мальчик Ной Уолл, который выжил, несмотря на страшные врожденные патологии - ребенок родился с расщеплением позвоночника, и у него практически отсутствовал головной мозг. Несмотря на это он разговаривает, учится считать и даже осваивает серфинг, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Когда его мать, Шелли Уолл, была беременна, ей пять раз предлагали сделать аборт, поскольку результаты УЗИ были не очень обнадеживающими. Врачи прогнозировали, что ребенок родится нежизнеспособным или же с тяжелыми отклонениями. Однако родители отказались, поскольку были уже немолоды.
Несмотря на это, Ной, который появился на свет с мозгом равным двум процентам от нормы, смог "отрастить" его до 80-ти процентов от нормы. Медики разводят руками, называя британского малыша настоящим чудом. Некоторые врачи предполагают, что мозг ребенка был сильно сжат, а теперь занял положенное ему место.
Несмотря на прогнозы врачей, утверждавших, что Ной будет умственно отсталым в тяжелой форме: слепо-глухо-немым, не сможет самостоятельно принимать пищу, он все это может. Хотя малыш и развивается с некоторым опозданием, в целом, может считаться почти здоровым.
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Сейчас ребенок ведет активный образ жизни. Он умеет разговаривать, учится считать и даже пытается заниматься серфингом. Медики дают ему хорошие шансы - в будущем он сможет вести полноценную жизнь.
Шестилетний мальчик Ной Уолл, который выжил, несмотря на страшные врожденные патологии - ребенок родился с расщеплением позвоночника, и у него практически отсутствовал головной мозг. Несмотря на это он разговаривает, учится считать и даже осваивает серфинг, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Когда его мать, Шелли Уолл, была беременна, ей пять раз предлагали сделать аборт, поскольку результаты УЗИ были не очень обнадеживающими. Врачи прогнозировали, что ребенок родится нежизнеспособным или же с тяжелыми отклонениями. Однако родители отказались, поскольку были уже немолоды.
Несмотря на это, Ной, который появился на свет с мозгом равным двум процентам от нормы, смог "отрастить" его до 80-ти процентов от нормы. Медики разводят руками, называя британского малыша настоящим чудом. Некоторые врачи предполагают, что мозг ребенка был сильно сжат, а теперь занял положенное ему место.
Несмотря на прогнозы врачей, утверждавших, что Ной будет умственно отсталым в тяжелой форме: слепо-глухо-немым, не сможет самостоятельно принимать пищу, он все это может. Хотя малыш и развивается с некоторым опозданием, в целом, может считаться почти здоровым.
Читайте также: Экстрим зашкаливает: серфинг за Полярным кругом. Фото
Сейчас ребенок ведет активный образ жизни. Он умеет разговаривать, учится считать и даже пытается заниматься серфингом. Медики дают ему хорошие шансы - в будущем он сможет вести полноценную жизнь.
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