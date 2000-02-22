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Уникальный мальчик, родившийся без мозга, осваивает серфинг. Видео

Уникальный мальчик, родившийся без мозга, осваивает серфинг. ВидеоМаме ребенка пять раз предлагали сделать аборт

Шестилетний мальчик Ной Уолл, который выжил, несмотря на страшные врожденные патологии - ребенок родился с расщеплением позвоночника, и у него практически отсутствовал головной мозг. Несмотря на это он разговаривает, учится считать и даже осваивает серфинг, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Когда его мать, Шелли Уолл, была беременна, ей пять раз предлагали сделать аборт, поскольку результаты УЗИ были не очень обнадеживающими. Врачи прогнозировали, что ребенок родится нежизнеспособным или же с тяжелыми отклонениями. Однако родители отказались, поскольку были уже немолоды.

Несмотря на это, Ной, который появился на свет с мозгом равным двум процентам от нормы, смог "отрастить" его до 80-ти процентов от нормы. Медики разводят руками, называя британского малыша настоящим чудом. Некоторые врачи предполагают, что мозг ребенка был сильно сжат, а теперь занял положенное ему место.

Несмотря на прогнозы врачей, утверждавших, что Ной будет умственно отсталым в тяжелой форме: слепо-глухо-немым, не сможет самостоятельно принимать пищу, он все это может. Хотя малыш и развивается с некоторым опозданием, в целом, может считаться почти здоровым.

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Сейчас ребенок ведет активный образ жизни. Он умеет разговаривать, учится считать и даже пытается заниматься серфингом. Медики дают ему хорошие шансы - в будущем он сможет вести полноценную жизнь.



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 Теги: ребенок, мозг

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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