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Украинские полицейские показали, как будут реагировать на провокации во время выборов. Видео

Украинские полицейские показали, как будут реагировать на провокации во время выборов. ВидеоВ Северодонецке тысяча силовиков отработала противодействие провокациям во время выборов

В Северодонецке на учебно-тренировочной базе ГСЧС прошли тактические учения представителей силовых ведомств по совместному реагированию на возможные нарушения и провокации во время проведения избирательной кампании и в день проведения выборов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Отмечается, что в учениях принимали участие около тысячи человек – полицейские, бойцы Нацгвардии, сотрудники ГСЧС и курсанты местного университета внутренних дел.

"Развернутый Центральный пункт управления осуществлял координацию работы пяти штабов. Территория учений была окружена камерами видеонаблюдения, которые передавали к центральному пункту и штабам видео в режиме онлайн, что позволяло руководителям следить за действиями каждой группы реагирования и оперативно влиять и координировать действия по выполнению поставленных задач", – говорится в сообщении.

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Во время учений отрабатывались различные тактико-специальные действия, с которыми могут столкнуться правоохранители в случае возможного осложнения ситуации, как во время предвыборной компании, так и в день волеизъявления граждан.



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 Теги: полиция, выборы

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