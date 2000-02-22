Украинские полицейские показали, как будут реагировать на провокации во время выборов. Видео

В Северодонецке тысяча силовиков отработала противодействие провокациям во время выборов



В Северодонецке на учебно-тренировочной базе ГСЧС прошли тактические учения представителей силовых ведомств по совместному реагированию на возможные нарушения и провокации во время проведения избирательной кампании и в день проведения выборов, пишет



Отмечается, что в учениях принимали участие около тысячи человек – полицейские, бойцы Нацгвардии, сотрудники ГСЧС и курсанты местного университета внутренних дел.



"Развернутый Центральный пункт управления осуществлял координацию работы пяти штабов. Территория учений была окружена камерами видеонаблюдения, которые передавали к центральному пункту и штабам видео в режиме онлайн, что позволяло руководителям следить за действиями каждой группы реагирования и оперативно влиять и координировать действия по выполнению поставленных задач", – говорится в сообщении.



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Во время учений отрабатывались различные тактико-специальные действия, с которыми могут столкнуться правоохранители в случае возможного осложнения ситуации, как во время предвыборной компании, так и в день волеизъявления граждан.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Северодонецке на учебно-тренировочной базе ГСЧС прошли тактические учения представителей силовых ведомств по совместному реагированию на возможные нарушения и провокации во время проведения избирательной кампании и в день проведения выборов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua Отмечается, что в учениях принимали участие около тысячи человек – полицейские, бойцы Нацгвардии, сотрудники ГСЧС и курсанты местного университета внутренних дел."Развернутый Центральный пункт управления осуществлял координацию работы пяти штабов. Территория учений была окружена камерами видеонаблюдения, которые передавали к центральному пункту и штабам видео в режиме онлайн, что позволяло руководителям следить за действиями каждой группы реагирования и оперативно влиять и координировать действия по выполнению поставленных задач", – говорится в сообщении.Во время учений отрабатывались различные тактико-специальные действия, с которыми могут столкнуться правоохранители в случае возможного осложнения ситуации, как во время предвыборной компании, так и в день волеизъявления граждан.





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