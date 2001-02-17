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ДТП с участием троллейбуса в Киеве: пострадал ребенок. Видео
На пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Петра Нищинского столкнулись автомобиль и троллейбус с пассажирами.
В Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Петра Нищинского столкнулись Seat Ibiza и троллейбус №19д. В результате инцидента пострадал ребенок. Об этом в четверг, 21 февраля, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась в 21:24.
По предварительной информации, оба транспортных средства двигались в сторону Севастопольской площади. Троллейбус двигался по полосе общественного транспорта, а Seat поворачивал налево, чтобы заехать на улицу Петра Нищинского.
Легковушка попыталась повернуть перед троллейбусом. Из-за этого и произошло столкновение.
В момент аварии в электротранспорте были пассажиры, включая женщину с годовалым мальчиком. Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
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После столкновения Seat развернуло. Никто из авто не пострадал.
В Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Петра Нищинского столкнулись Seat Ibiza и троллейбус №19д. В результате инцидента пострадал ребенок. Об этом в четверг, 21 февраля, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась в 21:24.
По предварительной информации, оба транспортных средства двигались в сторону Севастопольской площади. Троллейбус двигался по полосе общественного транспорта, а Seat поворачивал налево, чтобы заехать на улицу Петра Нищинского.
Легковушка попыталась повернуть перед троллейбусом. Из-за этого и произошло столкновение.
В момент аварии в электротранспорте были пассажиры, включая женщину с годовалым мальчиком. Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Читайте также: В центре Киева перевернулась фура с кирпичами. Видео
После столкновения Seat развернуло. Никто из авто не пострадал.
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