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Город в американской пустыне завалило снегом. Видео
Последний раз метель в Лас-Вегасе была десять лет назад.
В Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе выпал снег. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном в четверг, 21 февраля.
По словам местных жителей, такой вьюги они не видели последние десять лет.
Из-за гололеда в Лас-Вегасе уже зафиксировали более 20 ДТП.
В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой.
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Снег в Лас-Вегасе пошел вечером 20 февраля - впервые с 1937 года, когда начался учет наблюдений за погодой. Синоптики предупреждали, что к утру пятницы толщина снежного покрова на западных и южных окраинах города может увеличиться до 7-8 см.
В Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе выпал снег. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном в четверг, 21 февраля.
По словам местных жителей, такой вьюги они не видели последние десять лет.
Из-за гололеда в Лас-Вегасе уже зафиксировали более 20 ДТП.
В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой.
Читайте также: В Броварах забросали яйцами главу райсовета. Видео
Снег в Лас-Вегасе пошел вечером 20 февраля - впервые с 1937 года, когда начался учет наблюдений за погодой. Синоптики предупреждали, что к утру пятницы толщина снежного покрова на западных и южных окраинах города может увеличиться до 7-8 см.
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