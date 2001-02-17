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Город в американской пустыне завалило снегом. Видео

Город в американской пустыне завалило снегом. ВидеоПоследний раз метель в Лас-Вегасе была десять лет назад.

В Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе выпал снег. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном в четверг, 21 февраля.

По словам местных жителей, такой вьюги они не видели последние десять лет.

Из-за гололеда в Лас-Вегасе уже зафиксировали более 20 ДТП.

В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой.

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Снег в Лас-Вегасе пошел вечером 20 февраля - впервые с 1937 года, когда начался учет наблюдений за погодой. Синоптики предупреждали, что к утру пятницы толщина снежного покрова на западных и южных окраинах города может увеличиться до 7-8 см.



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Сегодня, 12:39 » Автор: Богдан Процив
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