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Украинские артиллеристы отработали нанесение огневого поражения. Видео

Украинские артиллеристы отработали нанесение огневого поражения. ВидеоПодразделения ракетных войск и артиллерии постоянно находятся в готовности выполнить боевую задачу по назначению.

В штабе ООС показали тренировки артиллеристов на Донбассе. Соответствующее видео в пятницу, 22 февраля, опубликовано на странице Facebook штаба, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что военные отрабатывали нанесение огневого поражения противнику.

"В любое время года и суток, при любых обстоятельствах, подразделения ракетных войск и артиллерии Объединенных сил постоянно находятся в готовности выполнить боевую задачу по назначению", - говорится в сообщении.

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В ООС добавили, что, отрабатывая вопросы развертывания на боевых позициях, нанесения огневого поражения противнику и оставления позиций, артиллеристы оттачивают умение и навыки до автоматизма.



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 Теги: артиллеристы, видео

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