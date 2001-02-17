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Украинские артиллеристы отработали нанесение огневого поражения. Видео
Подразделения ракетных войск и артиллерии постоянно находятся в готовности выполнить боевую задачу по назначению.
В штабе ООС показали тренировки артиллеристов на Донбассе. Соответствующее видео в пятницу, 22 февраля, опубликовано на странице Facebook штаба, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что военные отрабатывали нанесение огневого поражения противнику.
"В любое время года и суток, при любых обстоятельствах, подразделения ракетных войск и артиллерии Объединенных сил постоянно находятся в готовности выполнить боевую задачу по назначению", - говорится в сообщении.
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В ООС добавили, что, отрабатывая вопросы развертывания на боевых позициях, нанесения огневого поражения противнику и оставления позиций, артиллеристы оттачивают умение и навыки до автоматизма.
В штабе ООС показали тренировки артиллеристов на Донбассе. Соответствующее видео в пятницу, 22 февраля, опубликовано на странице Facebook штаба, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что военные отрабатывали нанесение огневого поражения противнику.
"В любое время года и суток, при любых обстоятельствах, подразделения ракетных войск и артиллерии Объединенных сил постоянно находятся в готовности выполнить боевую задачу по назначению", - говорится в сообщении.
Читайте также: Украинские военные на Донбассе подбили танк боевиков. Видео
В ООС добавили, что, отрабатывая вопросы развертывания на боевых позициях, нанесения огневого поражения противнику и оставления позиций, артиллеристы оттачивают умение и навыки до автоматизма.
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