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Кадры задержания сутенера-педофила в Николаеве. Видео
Злоумышленник организовывал интим-встречи мужчин с мальчиками-подростками.
Правоохранители задержали в Николаеве 30-летнего мужчину, который систематически "поставлял" заказчикам подростков для оказания сексуальных услуг. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сводника задержали накануне, когда он привез очередного несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2000 гривен, из которых 500 - должен был отдать "подопечному".
Подозреваемому готовится подозрение по статье о создании или содержании мест разврата и сводничестве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет. Также будет решаться вопрос о привлечении к ответственности клиентов задержанного.
Отмечается, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков, за что был осужден на 11 лет, однако, через шесть лет был освобожден условно досрочно и полтора года назад оказался на свободе и продолжил заниматься организацией детской проституции, получая от этого прибыль.
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Подростков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения.
Правоохранители задержали в Николаеве 30-летнего мужчину, который систематически "поставлял" заказчикам подростков для оказания сексуальных услуг. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сводника задержали накануне, когда он привез очередного несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2000 гривен, из которых 500 - должен был отдать "подопечному".
Подозреваемому готовится подозрение по статье о создании или содержании мест разврата и сводничестве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет. Также будет решаться вопрос о привлечении к ответственности клиентов задержанного.
Отмечается, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков, за что был осужден на 11 лет, однако, через шесть лет был освобожден условно досрочно и полтора года назад оказался на свободе и продолжил заниматься организацией детской проституции, получая от этого прибыль.
Читайте также: В Ровно судят сутенера из Турции
Подростков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения.
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