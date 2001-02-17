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Украинские пилоты поразили зрителей на авиационном шоу в Индии. Видео

Украинские пилоты поразили зрителей на авиационном шоу в Индии. ВидеоУкраина имеет большой опыт производства транспортных самолетов.

Во время демонстрационных полетов на авиационном шоу в Индии украинский транспортный самолет Ан-132D выполнил несколько маневров, свойственных спортивным или военным самолетам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Украинские пилоты Богдан Загорулько, Виктор Гончаров и Владимир Нестеренко заставили свою машину крутить "бочки", делать "горки" и круто заходить на посадку.

Украина имеет большой опыт производства транспортных самолетов. Предшественник Ан-132D самолет Ан-32 до сих пор активно используется в Индии и других странах.

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"Антонов" представил первый Ан-132D в 2016 году, пригласив к сотрудничеству западные страны и Саудовскую Аравию.



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 Теги: украинский самолет, Индия

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