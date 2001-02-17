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Украинские пилоты поразили зрителей на авиационном шоу в Индии. Видео
Украина имеет большой опыт производства транспортных самолетов.
Во время демонстрационных полетов на авиационном шоу в Индии украинский транспортный самолет Ан-132D выполнил несколько маневров, свойственных спортивным или военным самолетам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Украинские пилоты Богдан Загорулько, Виктор Гончаров и Владимир Нестеренко заставили свою машину крутить "бочки", делать "горки" и круто заходить на посадку.
Украина имеет большой опыт производства транспортных самолетов. Предшественник Ан-132D самолет Ан-32 до сих пор активно используется в Индии и других странах.
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"Антонов" представил первый Ан-132D в 2016 году, пригласив к сотрудничеству западные страны и Саудовскую Аравию.
Во время демонстрационных полетов на авиационном шоу в Индии украинский транспортный самолет Ан-132D выполнил несколько маневров, свойственных спортивным или военным самолетам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Украинские пилоты Богдан Загорулько, Виктор Гончаров и Владимир Нестеренко заставили свою машину крутить "бочки", делать "горки" и круто заходить на посадку.
Украина имеет большой опыт производства транспортных самолетов. Предшественник Ан-132D самолет Ан-32 до сих пор активно используется в Индии и других странах.
Читайте также: Украинцы поразили зрителей американского шоу талантов. Видео
"Антонов" представил первый Ан-132D в 2016 году, пригласив к сотрудничеству западные страны и Саудовскую Аравию.
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