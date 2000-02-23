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Канадский уборщик создал из снега портрет Джоконды. Видео
Процесс создания рисунка попал на видео.
Мужчина, расчищая снег во дворе, нарисовал знаменитую картину Леонардо да Винчи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Копия шедевральной Джоконды Леонардо да Винчи вышла очень похожей на оригинал.
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«Мона Лиза», она же «Джоконда» - картина Леонардо да Винчи, находящаяся в Лувре (Париж, Франция), одно из самых известных произведений живописи в мире.
Мужчина, расчищая снег во дворе, нарисовал знаменитую картину Леонардо да Винчи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Копия шедевральной Джоконды Леонардо да Винчи вышла очень похожей на оригинал.
Читайте также: Украинские пилоты поразили зрителей на авиационном шоу в Индии. Видео
«Мона Лиза», она же «Джоконда» - картина Леонардо да Винчи, находящаяся в Лувре (Париж, Франция), одно из самых известных произведений живописи в мире.
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