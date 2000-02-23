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Водитель троллейбуса потерял сознание на ходу. Видео
Инцидент едва не привел к серьезной аварии.
В Днепре с путепровода едва не рухнул троллейбус с пассажирами. Инцидент произошел 22 февраля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Троллейбус ехал по проспекту Мануйловскому в сторону улицы Бердянской.
Заезжая на мост, он вдруг покатился вниз задним ходом. Пассажиры начали кричать.
Люди не понимали, что случилось и почему водитель решил вдруг сдать назад.
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Транспортное средство скатилось вниз, и от падения с путепровода его спасли бетонные ограждения.
В Днепре с путепровода едва не рухнул троллейбус с пассажирами. Инцидент произошел 22 февраля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Троллейбус ехал по проспекту Мануйловскому в сторону улицы Бердянской.
Заезжая на мост, он вдруг покатился вниз задним ходом. Пассажиры начали кричать.
Люди не понимали, что случилось и почему водитель решил вдруг сдать назад.
Читайте также: ДТП с участием троллейбуса в Киеве: пострадал ребенок. Видео
Транспортное средство скатилось вниз, и от падения с путепровода его спасли бетонные ограждения.
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