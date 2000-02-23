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Раздел: Видеоновости  
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Водитель троллейбуса потерял сознание на ходу. Видео

Водитель троллейбуса потерял сознание на ходу. Видео Инцидент едва не привел к серьезной аварии.

В Днепре с путепровода едва не рухнул троллейбус с пассажирами. Инцидент произошел 22 февраля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Троллейбус ехал по проспекту Мануйловскому в сторону улицы Бердянской.

Заезжая на мост, он вдруг покатился вниз задним ходом. Пассажиры начали кричать.

Люди не понимали, что случилось и почему водитель решил вдруг сдать назад.

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Транспортное средство скатилось вниз, и от падения с путепровода его спасли бетонные ограждения.



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 Теги: Днепр, троллейбус, ДТП

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